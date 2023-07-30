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В «Барселоне» считают, что удержать Дембеле будет трудно

30 Июля 2023 • 20:50 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Шансы на уход Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен» заметно выросли.

Ещё несколько дней назад в СМИ сообщалось о намерении французского вингера остаться в «Барселоне», однако теперь ситуация меняется. Как информирует журналистка Хелена Кондис, в каталонском клубе серьёзно сомневаются в своей способности убедить Дембеле отказаться от переезда в Париж. Французский гранд прилагает максимальные усилия, чтобы подписать 26-летнего игрока за 50 млн евро, и на данный момент трансфер считается очень вероятным.

Напомним, что пункт отступных за Дембеле в размере 50 млн евро утратит актуальность уже в скором времени, поэтому «ПСЖ» пытается поскорее провернуть сделку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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