В «Барселоне» считают, что удержать Дембеле будет трудно

Шансы на уход Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен» заметно выросли.

Ещё несколько дней назад в СМИ сообщалось о намерении французского вингера остаться в «Барселоне», однако теперь ситуация меняется. Как информирует журналистка Хелена Кондис, в каталонском клубе серьёзно сомневаются в своей способности убедить Дембеле отказаться от переезда в Париж. Французский гранд прилагает максимальные усилия, чтобы подписать 26-летнего игрока за 50 млн евро, и на данный момент трансфер считается очень вероятным.

Напомним, что пункт отступных за Дембеле в размере 50 млн евро утратит актуальность уже в скором времени, поэтому «ПСЖ» пытается поскорее провернуть сделку.