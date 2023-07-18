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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Рома» обсудили аренду Саншеша

18 Июля 2023 • 01:01 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» и «Рома» провели переговоры по аренде полузащитника Ренату Саншеша.

Клубы обсудили условия потенциальной сделки по португальцу несколькими часами ранее, как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио. Отмечается, что переход может быть оформлен в кратчайшие сроки, если «ПСЖ» действительно не имеет планов на игрока, как предполагалось прежде.

Именно «Рома» считается главным претендентом на Ренату Саншеша ещё с начала лета. По слухам, в приглашении 25-летнего хавбека заинтересован лично Жозе Моуринью.

Контракт Саншеша с «ПСЖ» рассчитан до 2027 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах парижан, став автором двух забитых мячей.

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Рома ПСЖ Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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