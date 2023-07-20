Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Клубы Серии А и Ла Лиги претендуют на защитника «ПСЖ» Диалло

20 Июля 2023 • 01:14 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло интересен представителям чемпионатов Италии и Испании.

Сенегальский футболист вернулся в «ПСЖ» после годичной аренды в «РБ Лейпциге», однако, по собственному признанию, предпочёл бы сменить клуб нынешним летом. В подписании Диалло на данный момент заинтересованы испанский «Бетис» и итальянский «Наполи», докладывает журналист Фабрис Хокинс. 27-летний игрок готов рассмотреть любые варианты продолжения карьеры, включая переезд в Саудовскую Аравию.

Трансферная стоимость Абду Диалло оценивается специалистами портала Transfermarkt в 10 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис ПСЖ Наполи Абду Диалло трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг считает, что Хёйлунн идеально подходит «Манчестер Юнайтед»
01:14 · Италия. Серия А
Клубы Серии А и Ла Лиги претендуют на защитника «ПСЖ» Диалло
00:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» – единственный серьёзный претендент на Влаховича
19 Июля
23:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Сассуоло» не продал Рожерио в «Спартак» эксклюзив
22:11 · Италия. Серия А
​Паредес интересен двум топ-клубам Серии А
21:47 · Италия. Серия А
Куадрадо объяснил решение перейти в «Интер» 1
21:18 · Италия. Серия А
«ПСЖ» будет выплачивать Саншешу часть зарплаты в период его аренды в «Роме» слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Ювентус» сохраняют интерес к Уокеру, «Манчестер Сити» намерен удержать игрока
20:52 · Англия. Премьер-лига
На Амрабата появился новый претендент из АПЛ
20:45 · Италия. Серия А
​Куадрадо – игрок «Интера» официально
20:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили подписать бывшего нападающего «Реала» Йовича слухи
18:21 · Нидерланды. Эредивизие
​«Милан» объявил о переходе полузащитника из Нидерландов официально
18:10 · Италия. Серия А
Романо: Куадрадо присоединился к «Интеру»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Энрике не хочет брать Мбаппе в Японию — тренер «ПСЖ» уже нашёл замену французу слухи
16:07 · Италия. Серия Б
​«Бари» объявил о трансфере экс-форварда «ПСЖ» 1 официально
Все новости
Рекомендуем