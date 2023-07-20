Клубы Серии А и Ла Лиги претендуют на защитника «ПСЖ» Диалло

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло интересен представителям чемпионатов Италии и Испании.

Сенегальский футболист вернулся в «ПСЖ» после годичной аренды в «РБ Лейпциге», однако, по собственному признанию, предпочёл бы сменить клуб нынешним летом. В подписании Диалло на данный момент заинтересованы испанский «Бетис» и итальянский «Наполи», докладывает журналист Фабрис Хокинс. 27-летний игрок готов рассмотреть любые варианты продолжения карьеры, включая переезд в Саудовскую Аравию.

Трансферная стоимость Абду Диалло оценивается специалистами портала Transfermarkt в 10 млн евро.