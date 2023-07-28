Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Верратти всегда был болельщиком «Ювентуса»

28 Июля 2023 • 03:04 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Бывший агент Марко Верратти признался, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» является поклонником «Ювентуса».

30-летний итальянский хавбек с 2012 года выступает за «Пари Сен-Жермен», но уже в ближайшее время может переехать в Саудовскую Аравию. По словам агента, в далёком прошлом Верратти мог оказаться в «Ювентусе»: «Марко всегда был болельщиком «Ювентуса». Он достиг договорённости с клубом ещё до перехода в «ПСЖ», но «Пескара» хотела извлечь максимальную выгоду из его продажи», – цитирует TVPLAY функционера.

Марко Верратти обошёлся «ПСЖ» в 12 млн евро. На счету футболиста сборной Италии 11 голов и 61 ассист в 416 матчах за парижан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
03:04 · Италия. Серия А
Агент: «Верратти всегда был болельщиком «Ювентуса»
02:19 · Италия. Серия А
Названа сумма отступных, которая будет прописана в новом контракте Осимхена с «Наполи» слухи
01:47 · Англия. Премьер-лига
Фройлер может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А
01:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» просит «Ювентус» ускорить принятие решения по Лукаку
00:35 · Англия. Премьер-лига
Индзаги прокомментировал сорвавшееся возвращение Лукаку в «Интер»
00:27 · Италия. Серия А
В «Аталанте» ожидают, что «ПСЖ» в ближайшие дни сделает новое предложение по Хёйлунну
00:13 · Италия. Серия А
«Бешикташ» намерен арендовать форварда «Милана»
00:05 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры с агентом Балогуна
27 Июля
23:10 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави рассказал, чего ждёт от «Ромы» в новом сезоне
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Милан», «Ювентус» и «Аталанта» по-прежнему претендуют на Хольма
22:21 · Италия. Серия А
«Ювентус» подпишет защитника «Валенсии»
21:47 · Италия. Серия А
Чуквуезе рассказал, как Осимхен поспособствовал его переходу в «Милан»
20:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Интер» близки к договорённости по трансферу Зоммера
19:43 · Италия. Серия А
​Шомуродов – игрок «Кальяри» 1 официально
19:30 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» лидирует в гонке за форвардом «Арсенала» после отказа от Лукаку
Все новости
Рекомендуем