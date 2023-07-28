Агент: «Верратти всегда был болельщиком «Ювентуса»

Бывший агент Марко Верратти признался, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» является поклонником «Ювентуса».

30-летний итальянский хавбек с 2012 года выступает за «Пари Сен-Жермен», но уже в ближайшее время может переехать в Саудовскую Аравию. По словам агента, в далёком прошлом Верратти мог оказаться в «Ювентусе»: «Марко всегда был болельщиком «Ювентуса». Он достиг договорённости с клубом ещё до перехода в «ПСЖ», но «Пескара» хотела извлечь максимальную выгоду из его продажи», – цитирует TVPLAY функционера.

Марко Верратти обошёлся «ПСЖ» в 12 млн евро. На счету футболиста сборной Италии 11 голов и 61 ассист в 416 матчах за парижан.