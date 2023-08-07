Окружение Фати опровергло слухи о переговорах с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати вряд ли отправится в «Пари Сен-Жермен» вслед за Усманом Дембеле.

Будущее 20-летнего игрока в «Барселоне» вновь подверглось серьёзным сомнениям из-за не самых лучших отношений с рулевым команды Хави Эрнандесом. Одним из претендентов на испанца назывался «ПСЖ», однако окружение форварда эту информацию опровергло, докладывает журналист Херард Ромеро. Тем не менее, как утверждает источник, ситуация может резко измениться.

В активе Ансу Фати десять забитых мячей и четыре результативные передачи в 51 поединке за «Барселону» в прошедшем сезоне. Трудовое соглашение футболиста действует до 2027 года.