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В «ПСЖ» подсчитали, сколько раз Мбаппе заявлял, что не уйдёт бесплатно слухи

30 Июля 2023 • 22:22 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

В «Пари Сен-Жермен» считают, что нападающий Килиан Мбаппе нарушает обещание.

24-летний игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года, поэтому уже в следующем году станет свободным агентом, если не подпишет с клубом новый договор. «ПСЖ» такой вариант не устраивает, поэтому боссы парижан намерены продать суперзвезды до закрытия текущего трансферного окна, в то время как сам Мбаппе предпочитает отыграть сезон в Париже. Как сообщает RMC Sport, в «ПСЖ» вспомнили о восьми случаях, когда французский форвард заверял, что не уйдёт свободным агентом.

Известно, что Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал», когда истечёт его контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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euro foot
30 Июля 2023 в 22:39
)))
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