В «Пари Сен-Жермен» считают, что нападающий Килиан Мбаппе нарушает обещание.

24-летний игрок отказался активировать опцию продления контракта до 2025 года, поэтому уже в следующем году станет свободным агентом, если не подпишет с клубом новый договор. «ПСЖ» такой вариант не устраивает, поэтому боссы парижан намерены продать суперзвезды до закрытия текущего трансферного окна, в то время как сам Мбаппе предпочитает отыграть сезон в Париже. Как сообщает RMC Sport, в «ПСЖ» вспомнили о восьми случаях, когда французский форвард заверял, что не уйдёт свободным агентом.

Известно, что Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал», когда истечёт его контракт с «ПСЖ».