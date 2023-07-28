«Лион» отказался продавать своего игрока в «ПСЖ» за 30 млн евро

«Пари Сен-Жермен» не смог договориться с «Лионом» по трансферу вингера Брэдли Баркола.

В подписании 20-летнего футболиста был заинтересован лично наставник парижан Луис Энрике, и в клубе удовлетворили запрос испанца. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» предлагал за Баркола 30 млн евро, на что «Лион» ответил отказом. В настоящий момент руководство действующих чемпионов Франции сосредоточено на подписании Усмана Дембеле из «Барселоны», который доступен за 50 млн евро.

Брэдли Баркола провёл 35 матчей за «Лион» в прошедшем сезоне, записав себе в актив семь забитых мячей и десять результативных передач.