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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» сделал выбор между Коло-Муани и Влаховичем слухи

14 Июля 2023 • 02:43 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» предпочитает приобрести Душана Влаховича, а не Рандаля Коло-Муани.

Французский гранд, как известно, намерен усилить позицию центрфорварда игроком топ-уровня. Одним из кандидатов считается футболист франкфуртского «Айнтрахта» Коло-Муани, однако «ПСЖ» по-прежнему не начал переговоры по 24-летнему французу. По сведениям журналиста Кристофера Михеля, парижане предпочитают пригласить нападающего другого типажа, и Влахович, принадлежащий «Ювентусу», гораздо лучше подходит под обозначенные критерии.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рандаля Коло-Муани в 80 млн евро, а Душана Влаховича – в 70 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Айнтрахт Франкфурт Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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