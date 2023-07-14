«Пари Сен-Жермен» предпочитает приобрести Душана Влаховича, а не Рандаля Коло-Муани.

Французский гранд, как известно, намерен усилить позицию центрфорварда игроком топ-уровня. Одним из кандидатов считается футболист франкфуртского «Айнтрахта» Коло-Муани, однако «ПСЖ» по-прежнему не начал переговоры по 24-летнему французу. По сведениям журналиста Кристофера Михеля, парижане предпочитают пригласить нападающего другого типажа, и Влахович, принадлежащий «Ювентусу», гораздо лучше подходит под обозначенные критерии.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Рандаля Коло-Муани в 80 млн евро, а Душана Влаховича – в 70 млн.