«ПСЖ» хотел приобрести Гави, «Барселона» сразу ответила отказом

«ПСЖ» этим летом хотел приобрести у «Барселоны» полузащитника Гави, который является действующим обладателем премии Golden Boy. По информации от Mundo Deportivo, парижане обращались к каталонцам с целью узнать цену за испанца. «Барселона» сразу ответила, что не заинтересована в продаже, так как считает Гави неприкасаемым.

Единственный выход для «ПСЖ» – это заплатить за Гави отступные в размере миллиарда евро, что конечно же невозможно в условиях финансового фэйр-плея. В итоге парижане оставили идею приобретения Гави.

Напомним, «ПСЖ» близок к трансферу другого игрока «Барселоны» – нападающего Усмана Дембеле.