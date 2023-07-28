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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике: «Мбаппе должен играть в Ла Лиге»

28 Июля 2023 • 22:47 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о возможном приезде в Испанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Француз может покинуть парижский клуб уже этим летом, и мадридский «Реал» работает над подписанием 24-летней суперзвезды.

«Будущее Мбаппе? Я думаю, что лучшие футболисты должны выступать в Ла Лиге. Это было бы замечательно для испанского чемпионата», – передаёт Barca Universal заявление Пике.

«Пари Сен-Жермен» намерен заработать на продаже Килиана Мбаппе около 250 млн, но «Реал» не готов платить такую сумму. Форвард может пополнить ряды «сливочных» следующим летом в качестве свободного агента, если не продлит действующий договор с парижанами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Херард Пике Килиан Мбаппе
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