Пике: «Мбаппе должен играть в Ла Лиге»

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о возможном приезде в Испанию нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Француз может покинуть парижский клуб уже этим летом, и мадридский «Реал» работает над подписанием 24-летней суперзвезды.

«Будущее Мбаппе? Я думаю, что лучшие футболисты должны выступать в Ла Лиге. Это было бы замечательно для испанского чемпионата», – передаёт Barca Universal заявление Пике.

«Пари Сен-Жермен» намерен заработать на продаже Килиана Мбаппе около 250 млн, но «Реал» не готов платить такую сумму. Форвард может пополнить ряды «сливочных» следующим летом в качестве свободного агента, если не продлит действующий договор с парижанами.