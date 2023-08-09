Романо: «Президент «ПСЖ» в ярости от договорённости Мбаппе с «Реалом»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился сведениями о ситуации Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».

24-летний нападающий намерен перебраться в мадридский «Реал» по окончании предстоящего сезона, когда истечёт его действующий контракт с парижанами. По сведениям Романо, в «ПСЖ» уверены, что Мбаппе уже договорился с испанским клубом о переходе следующим летом на правах свободного агента, и этот факт приводит президента французского гранда Нассера аль-Хелаифи в ярость.

Если верить слухам, «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе в текущем месяце за 200 млн евро. Вероятно, «Реал» попытается приобрести звёздного форварда в ближайшие недели.