Переговоры «ПСЖ» и Мбаппе зашли в тупик

«Пари Сен-Жермен» не удаётся убедить Килиана Мбаппе пересмотреть своё решение.

Действующий контракт 24-летнего игрока истекает в следующем году, и форвард не намеревается ни активировать автоматическую опцию пролонгации на один год, ни подписывать полноценный новый договор. По обновлённым сведениям L'Equipe, переговоры парижского клуба с Мбаппе совершенно не прогрессируют. В «ПСЖ» делают всё, чтобы не допустить ухода суперзвезды следующим летом в качестве свободного агента, но найти компромисс пока не удаётся.

Основным претендентом на Килиана Мбаппе считается мадридский «Реал», который может подождать ещё год, чтобы подписать француза свободным агентом.