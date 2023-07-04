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Чемпионат Франции. Лига 1

Переговоры «ПСЖ» и Мбаппе зашли в тупик

04 Июля 2023 • 20:56 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» не удаётся убедить Килиана Мбаппе пересмотреть своё решение.

Действующий контракт 24-летнего игрока истекает в следующем году, и форвард не намеревается ни активировать автоматическую опцию пролонгации на один год, ни подписывать полноценный новый договор. По обновлённым сведениям L'Equipe, переговоры парижского клуба с Мбаппе совершенно не прогрессируют. В «ПСЖ» делают всё, чтобы не допустить ухода суперзвезды следующим летом в качестве свободного агента, но найти компромисс пока не удаётся.

Основным претендентом на Килиана Мбаппе считается мадридский «Реал», который может подождать ещё год, чтобы подписать француза свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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