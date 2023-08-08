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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему «ПСЖ» не горит желанием отпускать Неймара в «Барселону»

08 Августа 2023 • 21:37 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может оказаться в «Барселоне» до конца текущего месяца.

Согласно многочисленным слухам, бразилец заинтересован в возвращении в «Барселону», а каталонский клуб уже начал работу над осуществлением сделки по аренде с обязательством последующего выкупа. Как отмечает L'Equipe, в «ПСЖ» могут не одобрить переход, поскольку не хотят усиливать одного из конкурентов по Лиге чемпионов столь высококлассным игроком.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне 31-летний футболист забил 18 голов и 17 раз ассистировал в 29 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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