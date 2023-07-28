В «Аталанте» ожидают, что «ПСЖ» в ближайшие дни сделает новое предложение по Хёйлунну

«Аталанта» готова продать нападающего Расмуса Хёйлунна в «Пари Сен-Жермен», если будут предложены приемлемые условия.

В подписании датчанина также заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако никому из претендентов пока не удалось удовлетворить требования бергамасков. По информации журналиста Альфредо Педуллы, в «Аталанте» ждут, что с пятницы по субботу «ПСЖ» сделает официальное предложение по Хёйлунну. Клуб Серии А запрашивает 70 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, при этом парижане пока не выразили готовность заплатить такую сумму.

Рыночная стоимость Расмуса Хёйлунна, по оценке экспертов Transfermarkt, составляет 45 млн евро.