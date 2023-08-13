Луис Энрике: «Угарте провёл безупречный матч»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике отметил игру Мануэля Угарте в матче против «Лорьяна».

Поединок первого тура Лиги 1, завершившийся нулевой ничьей, стал для уругвайского опорного хавбека дебютным в составе «ПСЖ».

«Угарте был великолепен, – восторгается в послематчевом интервью Энрике, также дебютировавший у руля парижан в матче с «Лорьяном». – Он потрясающе проявил себя как с мячом, так и без мяча. Он совершал отборы и перехваты, очень интенсивно прессинговал. Его выступление можно оценить на 10 из 10», – поведал на пресс-конференции испанский тренер.

Мануэль Угарте был приобретён «ПСЖ» у лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро.