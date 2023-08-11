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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике одобрил уход Неймара

11 Августа 2023 • 22:02 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике готов к уходу из команды нападающего Неймара.

Клуб и игрок выразили взаимную заинтересованность в расставании, и в настоящий момент стороны активно ищут оптимальное решение. Как стало известно инсайдеру Маттео Моретто, рулевой парижан Луис Энрике уже дал согласие на уход бразильца. Над подписанием 31-летнего форварда раздумывает «Барселона», которой, впрочем, будет непросто оформить сделку. Также у Неймара есть варианты трудоустройства в США и Саудовской Аравии.

Неймар представлял цвета «ПСЖ» с 2017 года, когда гранд Лиги 1 приобрёл его у «Барселоны» за 222 млн евро.

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ПСЖ Неймар Луис Энрике трансферы футбола - лето 2023
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