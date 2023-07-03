Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» близок к трансферу Вейги

03 Июля 2023 • 19:18 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга продолжает привлекать внимание всё большего числа европейских топ-клубов.

По информации журналиста Санти Ауны, ещё одним претендентом на 21-летнего испанца стал «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что французский гранд близок к трансферу футболиста, а переговоры с клубом из Виго находятся на продвинутой стадии. Более того, уже запланировано медицинское обследование Вейги в Париже.

Напомним, что другими кандидатами на хавбека считаются английские «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В прошедшем сезоне воспитанник «Сельты» забил 11 голов при четырёх ассистах в 36 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта ПСЖ трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
21:13 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «В 1/8 финала ЧМ хотели сыграть с Португалией, но Черчесов думал иначе»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:47 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил уровень Педри
19:18 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» близок к трансферу Вейги
19:05 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» объявил о переходе Хави Галана официально
18:10 · Россия. Премьер-лига
Щенников назвал самый памятный гол за ЦСКА
17:27 · Испания. Ла Лига
Кунде готов отыграть сезон на позиции правого защитника
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется Родриго Рикельме слухи
14:08 · Италия. Серия А
«Милан» покупает нового игрока в нападение
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири может уйти из «Севильи» в клуб АПЛ
12:59 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» сообщил, где продолжит карьеру Фати
11:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» будет платить зарплату Месси до 2025 года
11:38 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес близок к трансферу в английский клуб
10:03 · Италия. Серия А
«Милан» выбрал нападающего и запланировал переговоры по трансферу
09:45 · Англия. Премьер-лига
Канселу может перейти в «Барселону» при одном условии
Все новости
Рекомендуем