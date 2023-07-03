«ПСЖ» близок к трансферу Вейги

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга продолжает привлекать внимание всё большего числа европейских топ-клубов.

По информации журналиста Санти Ауны, ещё одним претендентом на 21-летнего испанца стал «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что французский гранд близок к трансферу футболиста, а переговоры с клубом из Виго находятся на продвинутой стадии. Более того, уже запланировано медицинское обследование Вейги в Париже.

Напомним, что другими кандидатами на хавбека считаются английские «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». В прошедшем сезоне воспитанник «Сельты» забил 11 голов при четырёх ассистах в 36 матчах Ла Лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в 30 миллионов евро.