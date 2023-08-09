Дембеле может дебютировать за «ПСЖ» уже в субботу

Вингер Усман Дембеле в скором времени усилит «Пари Сен-Жермен».

Уход игрока из «Барселоны» должен быть официально подтверждён в ближайшее время. Согласно сведениям L'Equipe, Дембеле может быть заявлен на матч первого тура французской Лиги 1 против «Лорьяна», который пройдёт в субботу. Француз дебютирует за «ПСЖ» в этот же день, если наставник Луис Энрике сочтёт того готовым к игре. Считается, что футболист находится в оптимальной физической форме, так как провёл полноценную предсезонную кампанию с «Барселоной».

Трансфер Усмана Дембеле обойдётся «ПСЖ» в 50 млн евро. Вингер договорился с клубом о долгосрочном контракте.