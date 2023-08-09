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Дембеле может дебютировать за «ПСЖ» уже в субботу

09 Августа 2023 • 23:02 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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12.08 22:00

Вингер Усман Дембеле в скором времени усилит «Пари Сен-Жермен».

Уход игрока из «Барселоны» должен быть официально подтверждён в ближайшее время. Согласно сведениям L'Equipe, Дембеле может быть заявлен на матч первого тура французской Лиги 1 против «Лорьяна», который пройдёт в субботу. Француз дебютирует за «ПСЖ» в этот же день, если наставник Луис Энрике сочтёт того готовым к игре. Считается, что футболист находится в оптимальной физической форме, так как провёл полноценную предсезонную кампанию с «Барселоной». 

Трансфер Усмана Дембеле обойдётся «ПСЖ» в 50 млн евро. Вингер договорился с клубом о долгосрочном контракте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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