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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» ещё не решил, будет ли включать Мбаппе в заявку на первый тур Лиги 1

08 Августа 2023 • 11:20 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«ПСЖ» до сих пор не определился, будет ли включать нападающего Килиана Мбаппе в заявку на первый тур Лиги 1, где парижская команда встретится с «Лорьяном». Напомним, команда Луиса Энрике хочет избавиться от Килиана, который отказывается продлевать истекающий через год контракт.

Ранее «ПСЖ» старался делать всё возможное для того, чтобы продать Мбаппе. Проблема в том, что игрок хочет только в мадридский «Реал», а «королевский клуб» не хочет платить около 200 миллионов евро за игрока, которого через год можно подписать бесплатно.

Мбаппе был лучшим бомбардиром каждого из последних пяти розыгрышей Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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