Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Bayern&Germany, у 30-летнего итальянца есть два престижных варианта продолжения карьеры. Сообщается, что в услугах Верратти заинтересованы «Бавария» и «Барселона».

Ранее появилась информация, что новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике не рассчитывает на хавбека в предстоящем сезоне.

Кроме того, ранее сообщалось, что Верратти может перебраться в саудовский «Аль-Хиляль».

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.