Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» и «Бавария» нацелились на Верратти слухи

10 Августа 2023 • 22:08 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.30 X 5.70 2 9.00
12.08 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации Bayern&Germany, у 30-летнего итальянца есть два престижных варианта продолжения карьеры. Сообщается, что в услугах Верратти заинтересованы «Бавария» и «Барселона».

Ранее появилась информация, что новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике не рассчитывает на хавбека в предстоящем сезоне.

Кроме того, ранее сообщалось, что Верратти может перебраться в саудовский «Аль-Хиляль».

Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
22:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» и «Бавария» нацелились на Верратти слухи
21:35 · Германия. Бундеслига
ПСВ арендовал полузащитника «Баварии» официально
19:48 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Манчестер Юнайтед» переходит в «Байер» слухи
19:24 · Англия. Премьер-лига
​Кейн может повременить с переходом и выбрать не «Баварию» 1
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» раздражён – Кейн теперь не решается уйти 2
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Кейн не может выбрать клуб
16:47 · Германия. Бундеслига
«Фиорентина» приобрела голкипера «Герты» официально
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн не советует Кейну переходить в «Баварию» 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» разочарована поведением Уокера – журналист
16:17 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сделала предложение по Кепе
16:08 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» лидирует в гонке за Кепой, несмотря на интерес «Реала»
15:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Фримпонгу
15:32 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» нашла усиление в ПСВ
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на фоне слухов о трансфере в «Баварию»
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Кепу в «Баварию» только при одном условии
Все новости
Рекомендуем