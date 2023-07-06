Мать Мбаппе считает Нассера аль-Хелаифи лжецом

Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе недовольна отношением к игроку со стороны президента клуба Нассера аль-Хелаифи.

В «ПСЖ» поставили французу ультиматум – тот будет выставлен на продажу, если в ближайшее время не согласится продлить истекающий через год контракт. Сам 24-летний форвард при этом по-прежнему не намеревается подписывать новое соглашение с парижанами, но и уходить в нынешнее трансферное окно тоже не хочет. По информации Jeune Afrique, действия президента клуба Нассера аль-Хелаифи крайне разочаровали мать Мбаппе, которая, если верить слухам, назвала его «большим лжецом».