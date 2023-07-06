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Чемпионат Франции. Лига 1

Мать Мбаппе считает Нассера аль-Хелаифи лжецом

06 Июля 2023 • 22:29 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе недовольна отношением к игроку со стороны президента клуба Нассера аль-Хелаифи.

В «ПСЖ» поставили французу ультиматум – тот будет выставлен на продажу, если в ближайшее время не согласится продлить истекающий через год контракт. Сам 24-летний форвард при этом по-прежнему не намеревается подписывать новое соглашение с парижанами, но и уходить в нынешнее трансферное окно тоже не хочет. По информации Jeune Afrique, действия президента клуба Нассера аль-Хелаифи крайне разочаровали мать Мбаппе, которая, если верить слухам, назвала его «большим лжецом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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