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Журналист: «Реал» готов купить Мбаппе этим летом, договорённость с «ПСЖ» будет достигнута»

26 Июля 2023 • 02:33 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Мадридский «Реал» не теряет надежд на подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Саудовский «Аль-Хиляль» предлагает за француза 300 млн евро, однако сам игрок не торопится отвечать согласием. Судя по всему, он по-прежнему рассчитывает перебраться в «Реал», который, по сведениям журналиста Карлоса Карпио, скоро начнёт переговоры с «ПСЖ»: «Реал» готов купить Мбаппе этим летом, клубы наверняка договорятся. Думаю, работа начнётся после 31 июля», – заявил представитель издания Marca, высказываясь об одном из самых ожидаемых трансферов в мировом футболе за последние годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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