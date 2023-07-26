Журналист: «Реал» готов купить Мбаппе этим летом, договорённость с «ПСЖ» будет достигнута»

Мадридский «Реал» не теряет надежд на подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Саудовский «Аль-Хиляль» предлагает за француза 300 млн евро, однако сам игрок не торопится отвечать согласием. Судя по всему, он по-прежнему рассчитывает перебраться в «Реал», который, по сведениям журналиста Карлоса Карпио, скоро начнёт переговоры с «ПСЖ»: «Реал» готов купить Мбаппе этим летом, клубы наверняка договорятся. Думаю, работа начнётся после 31 июля», – заявил представитель издания Marca, высказываясь об одном из самых ожидаемых трансферов в мировом футболе за последние годы.