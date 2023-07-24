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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Хиляль» предложил 300 миллионов евро за Мбаппе

24 Июля 2023 • 13:17 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб «Аль-Хиляль» сделал «ПСЖ» официальное предложение в размере 300 миллионов евро за 24-летнего француза. Отмечается, что с самим Мбаппе переговоры пока не ведутся.

Ранее сообщалось, что Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ», поэтому клуб выставил свою звезду на продажу. Напомним, срок действующего соглашения нападающего истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 180 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аль-Хиляль Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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