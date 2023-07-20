Стало известно, почему «ПСЖ» может отказаться от Влаховича

«Пари Сен-Жермен» сомневается в подписании форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Парижане на протяжении долгого времени считались главными претендентами на 23-летнего игрока, однако теперь, как информирует журналист Фабрис Хокинс, могут отказаться от идеи приглашения серба. В клубе обеспокоены проблемами Влаховича со здоровьем: он страдает от хронической пубалгии, из-за чего нередко выбывает из строя по ходу сезона. В связи с этим, вероятно, французский гранд переключится на нападающего «Аталанты» Расмуса Хёйлунна, в подписании которого также заинтересован «Манчестер Юнайтед».