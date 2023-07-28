Мадридский «Реал» не подпишет нападающего Килиана Мбаппе за 250 млн евро.

Как известно, «ПСЖ» готов отпустить 24-летнего игрока, отказавшегося продлевать истекающий в следующем году контракт, если за него будет предложено 250 млн евро. Основным претендентом остаётся «Реал» – клуб, в котором хочет продолжить карьеру сам француз. По данным журналиста Карлоса Карпио, испанский гранд точно не подпишет звёздного форварда за требуемые 250 млн евро, однако стороны продолжают вести переговоры через посредников.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе отказался переходить в саудовский «Аль-Хиляль».