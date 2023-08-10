«Пари Сен-Жермен» был готов отпустить в «Барселону» сразу двух своих футболистов.

Парижский клуб добился перехода Усмана Дембеле, активировав отступные в размере 50 млн евро. Судя по всему, частью сделки могли стать полузащитник Фабиан Руис и центральный защитник Абду Диалло, о чём сообщает инсайдер Херард Ромеро. «Барселона» отказалась от такого обмена.

Трансферная стоимость Руиса оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро, а Диалло – в 10 млн. Обоим игрокам на данный момент 27 лет.

По некоторым данным, Усман Дембеле должен быть представлен в качестве новичка «ПСЖ» уже в четверг.