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«ПСЖ» предложил «Барселоне» двух своих игроков слухи

10 Августа 2023 • 00:03 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
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12.08 22:00

«Пари Сен-Жермен» был готов отпустить в «Барселону» сразу двух своих футболистов.

Парижский клуб добился перехода Усмана Дембеле, активировав отступные в размере 50 млн евро. Судя по всему, частью сделки могли стать полузащитник Фабиан Руис и центральный защитник Абду Диалло, о чём сообщает инсайдер Херард Ромеро. «Барселона» отказалась от такого обмена.

Трансферная стоимость Руиса оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро, а Диалло – в 10 млн. Обоим игрокам на данный момент 27 лет.

По некоторым данным, Усман Дембеле должен быть представлен в качестве новичка «ПСЖ» уже в четверг.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле Фабиан Руис Абду Диалло трансферы футбола - лето 2023
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