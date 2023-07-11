Влахович – одна из приоритетных целей «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович стал трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Как известно, сербский футболист интересен ряду европейских грандов, включая лондонский «Челси» и мюнхенскую «Баварию». По данным Le Parisien, «ПСЖ» обозначил Влаховича в качестве одной из приоритетных опций на рынке. Руководство парижан очень серьёзно рассматривает кандидатуру 23-летнего форварда, который, как сообщается, заинтересован в трансфере.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Душана Влаховича составляет 70 млн евро. Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.