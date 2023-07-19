Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в Италии.

Как уже сообщалось, в подписании 25-летнего игрока заинтересована «Рома». Согласно данным Calciomercato, «ПСЖ» готов отпустить Саншеша в аренду в римский клуб, в договор также будет включена опция последующего выкупа. Португалец зарабатывает порядка 6 млн евро в год «чистыми», и парижский гранд продолжит выплачивать хавбеку часть оклада, пока тот выступает в «Роме».

Ренату Саншеш был куплен «ПСЖ» у «Лилля» прошлым летом за 15 млн евро. Контракт футболиста с действующими чемпионами Франции рассчитан до 2027 года.