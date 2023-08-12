Мбаппе и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги 1

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в субботнем матче Лиги 1 против «Лорьяна». Стоит сказать, что в заявке из 20 человек не оказалось сразу троих топ-игроков – Килиана Мбаппе, Неймара и Марко Верратти.

Ранее сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» решили разойтись. Бразилец может вернуться в «Барселону», но у него есть и другие варианты. Мбаппе после отказа от продления контракта был отстранён от команды, и ситуация находится в тупике. Что до Верратти, то проскакивала информация о том, что он не входит в планы Луиса Энрике, как и Неймар.

Матч «ПСЖ» - «Лорьян» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.