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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на первый матч Лиги 1

12 Августа 2023 • 13:14 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 8 ч. 4 мин.

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле в субботнем матче Лиги 1 против «Лорьяна». Стоит сказать, что в заявке из 20 человек не оказалось сразу троих топ-игроков – Килиана Мбаппе, Неймара и Марко Верратти.

Ранее сообщалось, что Неймар и «ПСЖ» решили разойтись. Бразилец может вернуться в «Барселону», но у него есть и другие варианты. Мбаппе после отказа от продления контракта был отстранён от команды, и ситуация находится в тупике. Что до Верратти, то проскакивала информация о том, что он не входит в планы Луиса Энрике, как и Неймар.

Матч «ПСЖ» - «Лорьян» стартует в 22:00, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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