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Неймар не входит в планы «Челси»

08 Августа 2023 • 10:52 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Нападающий «ПСЖ» Неймар вряд ли этим летом окажется в лондонском «Челси». Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, ещё год назад бразилец вписывался в трансферную стратегию «синих», но сейчас главный тренер Маурисио Почеттино не нуждается в его услугах.

Напомним, аргентинский специалист работал с Неймаром в «ПСЖ». В период работы Почеттино в Париже в прессе постоянно ходили слухи о том, что Маурисио не справляется со звёздной раздевалкой команды.

31-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ», но пока на футболиста нет покупателя, который бы смог удовлетворить финансовые требования парижан.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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