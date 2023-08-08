Неймар не входит в планы «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Неймар вряд ли этим летом окажется в лондонском «Челси». Как сообщает инсайдер Низар Кинселла, ещё год назад бразилец вписывался в трансферную стратегию «синих», но сейчас главный тренер Маурисио Почеттино не нуждается в его услугах.

Напомним, аргентинский специалист работал с Неймаром в «ПСЖ». В период работы Почеттино в Париже в прессе постоянно ходили слухи о том, что Маурисио не справляется со звёздной раздевалкой команды.

31-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ», но пока на футболиста нет покупателя, который бы смог удовлетворить финансовые требования парижан.