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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» считают, что Мбаппе нарушил обещание слухи

04 Июля 2023 • 21:13 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

В «Пари Сен-Жермен» недовольны поведением Килиана Мбаппе.

Прошлой весной нападающий продлил с клубом контракт по схеме 2+1, при этом активация дополнительного года договора зависит исключительно от выбора самого игрока. Недавно стало известно, что Мбаппе проигнорирует эту опцию, чтобы уйти свободным агентом следующим летом.

Как информирует Лоик Танзи, в «ПСЖ» считают, что тем самым футболист нарушил обещание: продлевая контракт в 2022 году, француз заверил, что не уйдёт из клуба бесплатно – именно поэтому парижане решились заключить с ним краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии (1)
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InterSan
04 Июля 2023 в 21:23
Враньё - дитя сатаны.
А тут по-любому Хтота Урот.
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