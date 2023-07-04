В «Пари Сен-Жермен» недовольны поведением Килиана Мбаппе.

Прошлой весной нападающий продлил с клубом контракт по схеме 2+1, при этом активация дополнительного года договора зависит исключительно от выбора самого игрока. Недавно стало известно, что Мбаппе проигнорирует эту опцию, чтобы уйти свободным агентом следующим летом.

Как информирует Лоик Танзи, в «ПСЖ» считают, что тем самым футболист нарушил обещание: продлевая контракт в 2022 году, француз заверил, что не уйдёт из клуба бесплатно – именно поэтому парижане решились заключить с ним краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.