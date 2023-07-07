В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе уже согласовал бесплатный переход в «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе планирует перебраться в мадридский «Реал» в следующем году.

Лидер парижан по-прежнему не намеревается продлевать контракт, несмотря на требования клуба. По сведениям журналиста Артура Перрота, в «ПСЖ» убеждены, что Мбаппе уже договорился с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента по окончании предстоящего сезона. Несмотря на это, руководство гранда Лиги 1 по-прежнему верит в возможность изменить ситуацию и уговорить 24-летнего форварда пересмотреть решение.

По многочисленным слухам, «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно за 200 млн евро, но «Реал» не намерен платить такую сумму.