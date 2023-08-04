В «ПСЖ» считают, что слухи об уходе Луиса Энрике мог запустить «Реал»

«Пари Сен-Жермен» не в восторге от появившейся в СМИ информации о возможном уходе Луиса Энрике.

Сведения о том, что новый рулевой парижан подумывает об отставке, появились в испанской прессе. По заявлениям источника, это связано с недовольством Энрике относительно ситуации Килиана Мбаппе, который хочет перейти в мадридский «Реал» следующим летом в качестве свободного агента. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в «ПСЖ» подозревают, что слух о вероятном уходе Энрике может исходить именно от «королевского клуба».

Напомним, что представители французского гранда уже опровергли информацию о готовности Луиса Энрике покинуть должность.