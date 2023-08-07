Французский гранд «ПСЖ» официально усилился форвардом и воспитанником «Бенфики» Гонсалу Рамушем, сообщает пресс-служба клуба.

Для начала форварда арендуют, а после грядущего сезона парижане в обязательном порядке выкупят новичка за 80 млн евро, как сообщалось ранее инсайдером Фабрицио Романо. 15 млн из этой суммы – это бонусные надбавки, а сделано это всё для того, чтобы «ПСЖ» избежал наказания за нарушение финансового «фэйр-плей».

Напомним, что Рамушу 22 года. В 106 проведённых встречах за «орлов» Лиссабона нападающий занёс себе в актив 41 гол и оформил 16 голевых передач.