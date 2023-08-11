Луис Энрике: «Я пришёл в «ПСЖ», чтобы изменить положение вещей»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своей главной цели во главе парижской команды. Напомним, испанский специалист возглавил французский клуб этим летом, сменив на своём посту Кристофа Галтье.

«Я здесь для того, чтобы изменить положение вещей. Я хочу, чтобы моя команда была работоспособной все 90 минут. Мне нравится тотальный атакующий футбол с агрессивным прессингом. Мы все являемся профессионалами и хотим дарить болельщикам радость», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Энрике ранее возглавлял «Рому», каталонскую «Барселону» и сборную Испании. За свою карьеру Луис выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера.