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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба рассказал, что думает о возможном переходе Дембеле в «ПСЖ»

01 Августа 2023 • 21:54 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вероятный трансфер Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

26-летний вингер согласился пополнить ряды парижан. Сделка может быть закрыта уже в ближайшее время.

«Мне так и не удалось обсудить положение дел с Дембеле, и я не знаю, какова нынешняя ситуация. Он отлично проявил себя в «Барселоне», Хави его очень ценит. Надеюсь, Усман останется в клубе», – цитирует Barca Universal левого защитника, недавно перешедшего в американский «Интер Майами» после одиннадцати лет выступления за «Барселону».

На продаже Усмана Дембеле каталонский гранд может заработать около 25 млн евро, ещё 25 млн достанутся самому игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Жорди Альба Усман Дембеле Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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