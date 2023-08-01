Альба рассказал, что думает о возможном переходе Дембеле в «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вероятный трансфер Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

26-летний вингер согласился пополнить ряды парижан. Сделка может быть закрыта уже в ближайшее время.

«Мне так и не удалось обсудить положение дел с Дембеле, и я не знаю, какова нынешняя ситуация. Он отлично проявил себя в «Барселоне», Хави его очень ценит. Надеюсь, Усман останется в клубе», – цитирует Barca Universal левого защитника, недавно перешедшего в американский «Интер Майами» после одиннадцати лет выступления за «Барселону».

На продаже Усмана Дембеле каталонский гранд может заработать около 25 млн евро, ещё 25 млн достанутся самому игроку.