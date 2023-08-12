«Барселона» не станет платить Неймару больше 10 млн евро в год

Нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару придётся согласиться на значительное сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону».

31-летний игрок заинтересован в возвращении в каталонский клуб, испытывающий финансовые трудности. Как известно, чтобы сделка состоялась, бразильцу необходимо резко снизить запросы по зарплате. По обновлённой информации инсайдера Херарда Ромеро, в «Барселоне» готовы платить Неймару не более 10 млн евро в год. Переход не состоится, если форвард не согласится на данные условия.

Напомним, руководство гранда Ла Лиги рассчитывает, что Неймар в ближайшее время договорится с «ПСЖ» о досрочном расторжении контракта.