Бенжамен Менди готовится подать в суд на «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди готовится подать в суд на английскую команду. Причиной претензий француза является тот факт, что «горожане» не заплатили ему положенную зарплату в районе 11,5 миллионов евро. Эту сумму «Манчестер Сити» задолжал Менди с августа 2021 по июнь 2023 года, пока Бенжамена подозревали в нескольких эпизодах изнасилования.

По информации от The Guardian, Менди не увидел сигналов сотрудничества с «Манчестер Сити», поэтому решил подать на команду в суд. Напомним, Бенжамен ранее был оправдан судом, с него сняли все предыдущие обвинения. В июне француз расторг контракт с «горожанами» и на правах свободного агента перебрался в «Лорьян».