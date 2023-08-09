Френки де Йонг: «Барселоне» будет очень не хватать Дембеле»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мыслями об уходе Усмана Дембеле.

Французский вингер в скором времени станет игроком «Пари Сен-Жермен». Стоимость трансфера оценивается в 50 млн евро, однако «Барселона», как известно, получит лишь половину этой суммы.

«С уходом Усмана мы потеряем отличного футболиста. У него очень много сильных качеств, включая дриблинг, и он способен отдавать голевые передачи. Нам будет очень его не хватать», – приводит Barca Universal слова де Йонга, высказавшегося после победы над «Тоттенхэмом» (4:2) в поединке Кубка Гампера.

Усман Дембеле представлял цвета «Барселоны» на протяжении шести лет. В 2017 году каталонский клуб купил его у «Боруссии» Дортмунд за 140 млн евро.