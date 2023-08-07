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«Реал» не исключает трансфер другого нападающего, если клубу не удастся заполучить Мбаппе

07 Августа 2023 • 10:44 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Мадридский «Реал» разрабатывает запасной план на тот случай, если клубу этим летом не удастся заполучить у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает журналист Родра, представляющий издание Relevo, «сливочные» могут приобрести в основу другого форварда.

У «Реала» довольно серьёзные проблемы с позицией нападающего, ведь этим летом команду покинул её лучший бомбардир Карим Бензема, который перебрался в «Аль-Иттихад». Мбаппе считается приоритетным вариантом на его замену, но если клубу придётся ждать француза ещё год, руководство не исключает трансфер другого нападающего.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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