Влахович не близок к уходу из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пока никуда не уходит.

Согласно недавним заявлениям СМИ, серб договорился с «Пари Сен-Жермен» об условиях сотрудничества, при этом французский клуб пока не убедил «Ювентус» одобрить продажу 23-летнего игрока. По данным Sky Sport, в настоящий Влахович не близок к уходу, никаких признаков его скорого расставания со «старой синьорой» не наблюдается.

«Ювентус» оценивает стоимость своего форварда в 80 млн евро, и желающих заплатить такую сумму, судя по всему, пока нет. Действующий трудовой договор Душана Влаховича рассчитан до середины 2026 года.