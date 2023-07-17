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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович не близок к уходу из «Ювентуса»

17 Июля 2023 • 02:11 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пока никуда не уходит.

Согласно недавним заявлениям СМИ, серб договорился с «Пари Сен-Жермен» об условиях сотрудничества, при этом французский клуб пока не убедил «Ювентус» одобрить продажу 23-летнего игрока. По данным Sky Sport, в настоящий Влахович не близок к уходу, никаких признаков его скорого расставания со «старой синьорой» не наблюдается.

«Ювентус» оценивает стоимость своего форварда в 80 млн евро, и желающих заплатить такую сумму, судя по всему, пока нет. Действующий трудовой договор Душана Влаховича рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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