Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен».

Сербский футболист с недавних пор стал одной из главных целей парижского клуба. По информации Footmercato, переговоры с представителями 23-летнего игрока завершились успехом: Влахович согласовал с грандом Лиги 1 пятилетний контракт с зарплатой в 11 млн евро в год без учёта бонусов. Чтобы трансфер состоялся, «ПСЖ» необходимо договориться с «Ювентусом». «Старая синьора» запрашивает за форварда около 80 млн евро.

Душан Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В 63 матчах за туринский коллектив он отметился 23 забитыми мячами и шестью результативными передачами.