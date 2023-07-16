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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович договорился с «ПСЖ» слухи

16 Июля 2023 • 20:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен».

Сербский футболист с недавних пор стал одной из главных целей парижского клуба. По информации Footmercato, переговоры с представителями 23-летнего игрока завершились успехом: Влахович согласовал с грандом Лиги 1 пятилетний контракт с зарплатой в 11 млн евро в год без учёта бонусов. Чтобы трансфер состоялся, «ПСЖ» необходимо договориться с «Ювентусом». «Старая синьора» запрашивает за форварда около 80 млн евро.

Душан Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В 63 матчах за туринский коллектив он отметился 23 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Ювентус ПСЖ Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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