Мбаппе не собирается уходить из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не передумал относительно своего будущего.

Как и прежде, француз не намерен никуда уходить этим летом, несмотря на давление со стороны клуба, докладывает RMC Sport. В «ПСЖ» подумывают о том, чтобы применить жёсткие меры. Руководство парижан настаивает на своём: звёздный форвард должен либо продлить контракт, либо согласиться на переход до закрытия текущего трансферного окна.

Нынешний договор Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2023/24, поэтому гранд Лиги 1 может лишиться своего ключевого игрока без компенсации за трансфер. Главным претендентом на 24-летнего футболиста остаётся мадридский «Реал».