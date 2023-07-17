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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не собирается уходить из «ПСЖ»

17 Июля 2023 • 01:34 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не передумал относительно своего будущего.

Как и прежде, француз не намерен никуда уходить этим летом, несмотря на давление со стороны клуба, докладывает RMC Sport. В «ПСЖ» подумывают о том, чтобы применить жёсткие меры. Руководство парижан настаивает на своём: звёздный форвард должен либо продлить контракт, либо согласиться на переход до закрытия текущего трансферного окна.

Нынешний договор Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2023/24, поэтому гранд Лиги 1 может лишиться своего ключевого игрока без компенсации за трансфер. Главным претендентом на 24-летнего футболиста остаётся мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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