Мадридский «Атлетико» сохраняет интерес к полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

О возможном переходе итальянца в стан «матрасников» сообщалось в прошлом месяце, однако до переговоров дело не дошло. По сведениям El Pais, в «Атлетико» готовы вернуться к кандидатуре Веррати, если тот не перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль». Другой целью мадридцев остаётся Пьер-Эмиль Хёйбьерг, представляющий «Тоттенхэм».

По некоторым данным, «ПСЖ» запрашивает у «Аль-Хиляля» около 80 млн евро за Марко Верратти. Контракт 30-летнего футболиста с парижанами рассчитан до середины 2026 года.