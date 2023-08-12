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«Атлетико» попробует подписать Верратти, если тот не уедет в Саудовскую Аравию слухи

12 Августа 2023 • 21:26 Комментировать
ПСЖ
0:0
Лорьян
1 1.42 X 5.00 2 8.00
1-й тайм

Мадридский «Атлетико» сохраняет интерес к полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти.

О возможном переходе итальянца в стан «матрасников» сообщалось в прошлом месяце, однако до переговоров дело не дошло. По сведениям El Pais, в «Атлетико» готовы вернуться к кандидатуре Веррати, если тот не перейдёт в саудовский «Аль-Хиляль». Другой целью мадридцев остаётся Пьер-Эмиль Хёйбьерг, представляющий «Тоттенхэм».

По некоторым данным, «ПСЖ» запрашивает у «Аль-Хиляля» около 80 млн евро за Марко Верратти. Контракт 30-летнего футболиста с парижанами рассчитан до середины 2026 года.

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Атлетико Мадрид ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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