«ПСЖ» не предлагал Неймара «Барселоне»

«Пари Сен-Жермен» и «Барселона» не обсуждали возвращение Неймара в Каталонию.

По слухам, парижский клуб был готов включить звёздного бразильца в сделку по Усману Дембеле. По информации журналиста Шея Лагасси, ссылающегося на окружение 31-летнего нападающего, эти сведения не соответствуют действительности. «ПСЖ» был сосредоточен исключительно на подписании Дембеле, а о Неймаре не шло речи.

Напомним, что ранее Неймар был заинтересован в возвращении в «Барселону», но каталонский клуб не рассматривал такой вариант. В «ПСЖ» также не горят желанием отпускать футболиста нынешним летом.