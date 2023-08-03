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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» не предлагал Неймара «Барселоне»

03 Августа 2023 • 22:35 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«Пари Сен-Жермен» и «Барселона» не обсуждали возвращение Неймара в Каталонию.

По слухам, парижский клуб был готов включить звёздного бразильца в сделку по Усману Дембеле. По информации журналиста Шея Лагасси, ссылающегося на окружение 31-летнего нападающего, эти сведения не соответствуют действительности. «ПСЖ» был сосредоточен исключительно на подписании Дембеле, а о Неймаре не шло речи.

Напомним, что ранее Неймар был заинтересован в возвращении в «Барселону», но каталонский клуб не рассматривал такой вариант. В «ПСЖ» также не горят желанием отпускать футболиста нынешним летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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