Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди перейдёт в «Галатасарай» на постоянной основе

09 Июля 2023 • 13:41 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Галатасарай» согласовал переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

Напомним, что минувший сезон 30-летний аргентинец провёл в «Галатасарае» на правах аренды. Икарди принял участие в 26 матчах стамбульской команды, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Аргентины в 19 миллионов евро.

Помимо «Галатасарая» и «ПСЖ», в своей карьере Икарди также защищал цвета миланского «Интера» и «Сампдории».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
09 Июля 2023 в 14:36
ай а чё зарплацу не указамши.. штобы жинка не узнала? А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет подписать нападающего «Нанта» — клуб уже сделал официальное предложение слухи
15:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил о переходе Эрнандеса официально
14:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет бесплатно забрать Льориса у «Тоттенхэма» слухи
13:41 · Франция. Лига 1
Икарди перейдёт в «Галатасарай» на постоянной основе 1
08 Июля
15:58 · Испания. Ла Лига
​В «ПСЖ» считают, что Мбаппе изменил стратегию из-за Бензема
15:39 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи – о критике Мбаппе в адрес «ПСЖ»: «Почему бы ему не уйти прямо сейчас?»
15:30 · Франция. Лига 1
6 игроков «ПСЖ» обратились к президенту аль-Хелаифи с жалобой на Мбаппе
14:25 · Франция. Лига 1
​Мбаппе уколол «ПСЖ» в интервью
13:49 · Франция. Лига 1
Клубы МЛС проявляют интерес к Неймару, Энрике пытается сохранить игрока
13:33 · Франция. Лига 1
​Мбаппе: «Я рождён, чтобы побеждать» 1
13:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе высказался о критике в свой адрес
13:21 · Франция. Лига 1
​Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Агент назвал три клуба, которые могут купить Мбаппе 2
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вряд ли купит Кефрена Тюрама, игрок требует слишком большую зарплату
11:15 · Франция. Лига 1
Галтье получил предложения из Катара и Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем