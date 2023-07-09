Икарди перейдёт в «Галатасарай» на постоянной основе

«Галатасарай» согласовал переход нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

Напомним, что минувший сезон 30-летний аргентинец провёл в «Галатасарае» на правах аренды. Икарди принял участие в 26 матчах стамбульской команды, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Аргентины в 19 миллионов евро.

Помимо «Галатасарая» и «ПСЖ», в своей карьере Икарди также защищал цвета миланского «Интера» и «Сампдории».