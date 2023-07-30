Хави проведёт встречу с Дембеле, чтобы убедить того не переходить в «ПСЖ»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес надеется убедить Усмана Дембеле не покидать клуб.

По многочисленным данным, «Пари Сен-Жермен» усиленно работает над трансфером 26-летнего вингера, и тот, вероятно, даст согласие на переход уже в ближайшие часы. Согласно сведениям журналиста Херарда Ромеро, в воскресенье в Далласе Хави проведёт встречу с Дембеле, чтобы убедить того остаться. Отмечается также, что некоторые официальные лица «Барселоны» уже практически смирились с неизбежностью скорого ухода француза.

«ПСЖ» планирует купить Усмана Дембеле за 50 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте футболиста. Опция действует до начала августа.