По информации различных источников, Неймар хочет перебраться в «Барселону».

Недавно в СМИ появились известия о желании бразильца вернуться в Каталонию и готовности Жоана Лапорты провернуть громкую сделку. Как отмечает журналист Хоаким Пьера, Неймар начал задумываться о возвращении в «Барселону» ещё в далёком 2017 году – спустя всего два месяца после скандального перехода в «ПСЖ» за 222 млн евро. Нападающий быстро осознал, что допустил ошибку, покинув ряды «сине-гранатовых».

За шесть лет выступлений в Париже Неймар провёл 173 матчах в составе гранда Лиги 1 во всех турнирах, записав себе в актив 118 забитых мячей и 77 результативных передач.