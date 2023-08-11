Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар и Мбаппе отсутствуют в предполагаемом стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»

11 Августа 2023 • 22:54 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 22 ч. 1 мин.

«Пари Сен-Жермен» готовится провести первый поединок нового сезона без двух главных атакующих звёзд.

Уже в субботу коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах «Лорьян» в матче первого тура нового розыгрыша Лиги 1. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в стартовом составе парижан не будет ни Неймара, ни Килиана Мбаппе. Бразилец, напомним, намерен уйти из клуба, а француз был временно отстранён из-за конфликта с руководством. Трио в атаке, как предполагается, составят три новичка команды – Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин. В средней линии ожидается появление Угарте, Заира-Эмери и Витиньи, а в защите выйдут Хакими, Шкриньяр, Маркиньос и Люка Эрнандес. Место в воротах достанется Доннарумме.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
103 мин
Ницца Ницца
Лилль Лилль
1
0
2.60 3.30 2.80
Видео
12.08.23 в 18:00
Марсель Марсель
Реймс Реймс
1.70 4.00 4.90
Видео
12.08.23 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Лорьян Лорьян
1.23 7.40 12.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
23:33 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» - «Лорьян»: прогноз на матч чемпионата Франции – 12 августа 2023
23:21 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Неймар хочет вернуться в «Барселону», я разговаривал с ним»
23:03 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто прокомментировал уход Дембеле из «Барселоны»
22:54 · Франция. Лига 1
Неймар и Мбаппе отсутствуют в предполагаемом стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»
22:02 · Франция. Лига 1
Энрике одобрил уход Неймара
21:09 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» не исключают, что Неймар останется
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах с Доку
20:44 · Испания. Ла Лига
Хави продолжает выступать против подписания Неймара
19:47 · Франция. Лига 1
​Форварда «Монако» Бен-Йеддера арестовали, но отпустили под залог
19:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать Неймара по «формуле Маркоса Алонсо»
19:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» представил нового защитника из «Лиона» официально
19:11 · Франция. Лига 1
Юндер продолжит карьеру в турецком топ-клубе, им интересовался «Зенит»
15:03 · Испания. Ла Лига
Энрике: «Дембеле? Его ещё нельзя назвать игроком «ПСЖ»
14:43 · Франция. Лига 1
Энрике высказался о возможном уходе Неймара и Верратти 1
14:37 · Франция. Лига 1
Энрике подтвердил, что Мбаппе не сыграет против «Лорьяна» в первом туре Лиги 1
Все новости
Рекомендуем