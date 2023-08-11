Неймар и Мбаппе отсутствуют в предполагаемом стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Лорьяном»

«Пари Сен-Жермен» готовится провести первый поединок нового сезона без двух главных атакующих звёзд.

Уже в субботу коллектив Луиса Энрике примет в родных стенах «Лорьян» в матче первого тура нового розыгрыша Лиги 1. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в стартовом составе парижан не будет ни Неймара, ни Килиана Мбаппе. Бразилец, напомним, намерен уйти из клуба, а француз был временно отстранён из-за конфликта с руководством. Трио в атаке, как предполагается, составят три новичка команды – Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш и Ли Кан Ин. В средней линии ожидается появление Угарте, Заира-Эмери и Витиньи, а в защите выйдут Хакими, Шкриньяр, Маркиньос и Люка Эрнандес. Место в воротах достанется Доннарумме.