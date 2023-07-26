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Серхи Роберто: «Не знаю, возможен ли переход Мбаппе в «Барселону», но нам нужны лучшие»

26 Июля 2023 • 00:50 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Футболист «Барселоны» Серхи Роберто рассказал, что думает о Килиане Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с 24-летней суперзвездой в текущее трансферное окно. Главными претендентами на француза считаются саудовский «Аль-Хиляль» и мадридский «Реал».

«Переход Мбаппе в «Барселону»? Я не знаю, возможно ли это. Не могу судить об игроках, которые выступают в других клубах, но знаю, что нам нужны лучшие», – сказал в интервью Esports RAC1 новый капитан каталонского гранда.

Известно, что «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля» по Килиану Мбаппе на сумму в 300 млн евро, однако сам игрок пока не дал согласия на переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Серхи Роберто Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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